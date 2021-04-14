Правкомиссия одобрила законопроект о выдаче вида на жительство в России за инвестиции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в РФ. Об этом в среду со ссылкой на два источника, близких к правительству, пишет газета "Известия" .

Экономические критерии для приобретения иностранцами вида на жительства в России определят в правительстве после принятия законопроекта, сообщили изданию в Минэкономразвития, отметив, что члены семьи заявителя, в соответствии с нынешней редакцией документа, будут обладать аналогичными правами при получении ВНЖ.

Проект закона согласован с Минтрудом и МВД, следует из материалов в распоряжении газеты, подготовленных к заседанию правкомиссии.

В "Единой России" и ЛДПР инициативу поддержали. В "Справедливой России" сообщили, что законопроект будет изучен после его внесения в Госдуму. В КПРФ инициативу раскритиковали.

Ранее Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в России. Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.