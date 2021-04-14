Минздрав разрешил онкобольным участвовать в исследованиях "Эпиваккороны" и "Ковивака"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Добровольцы с онкологическими заболеваниями могут принимать участие в клинических исследованиях третьей фазы российских вакцин против коронавируса "Эпиваккорона" и "Ковивак" для оценки их эффективности и безопасности для онкобольных. Об этом говорится в официальном ответе Минздрава РФ на запрос заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ранее сенатор Кусайко направила главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко запрос с просьбой сообщить о том, какая работа проводится ведомством по оценке эффективности и безопасности вакцин против COVID-19 для онкологических больных.

"При изучении вакцин, разработанных на основе традиционных и достаточно хорошо изученных подходов (например, инактивированной цельновирионной очищенной вакцины или вакцины на основе синтетических пептидных антигенов белков коронавируса) в клиническое исследование могут быть включены добровольцы с наличием онкологических заболеваний. В настоящее время проводятся клинические исследования III фазы для оценки эффективности и безопасности вакцин "Эпиваккорона" и "Ковивак", в которых могут принять участие добровольцы с онкологическими заболеваниями", - говорится в документе, подписанном заместителем главы Минздрава РФ Олегом Гридневым.

Как отмечают в ведомстве, внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению вакцин против COVID-19 о возможности их использования в отношении онкобольных может быть проведено только после завершения клинических исследований с их участием и проведения оценки результатов. По информации, представленной федеральным научным бюджетным учреждением "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Министерства здравоохранения РФ, вопрос о влиянии вакцин для профилактики COVID-19 на течение онкологических заболеваний в настоящее время изучен недостаточно, подчеркивают в министерстве. "В этой связи включение добровольцев с онкологическими заболеваниями в клинические исследования вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 зависит от вида вакцин и изученности платформ, на основе которых они разработаны", - говорится в письме.

В начале апреля генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что пациентам, имеющим онкологические заболевания, необходимо вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, однако предварительно перед этим нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Ранее Каприн также заявил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра им. Н. Ф. Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкозаболеваниями. По его словам, исследование займет шесть-семь месяцев.