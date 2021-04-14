В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр

ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала летних Олимпийских игр, прошла в среду в мэрии Токио. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"До Олимпиады осталось 100 дней. Я благодарна всем за то, что мы смогли подобраться к этому рубежу. Мы смогли сделать это в том числе благодаря мерам против коронавируса и усилиям врачей. Мы намерены приложить все усилия, чтобы провести прекрасную Олимпиаду", - отметила губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Мы с нетерпением ждем 23 июля, когда начнутся Игры. Нашим приоритетом остаются безопасные соревнования. Я надеюсь, что спортсмены в Токио смогут продемонстрировать самые высокие результаты", - добавил вице-президент оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо.

По случаю отмечаемой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 м. Имя первого из них Мирайтова. Оно состоит из двух японских слов - "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Второго маскота зовут Сомэйти- производное от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы "so mighty" (такой могущественный).

Одновременно с мероприятием в мэрии на вершине горы Такао в пригороде Токио был установлен символ Олимпиады - пять колец.

Игры в условиях пандемии

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за нестабильной ситуации в мире ранее было принято решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Деньги за уже приобретенные ими билеты организаторы обещают вернуть. Решение о том, в каком объеме на спортивные объекты будут допущены японские зрители, будет принято к концу апреля.

Как ожидается, в Играх примут участие до 10 тыс. спортсменов. Они смогут въехать в Японию по упрощенной схеме без обязательного двухнедельного карантина. Их перемещения и контакты будут сильно ограничены. Согласно опубликованным Международным олимпийским комитетом (МОК) предварительным правилам проведения Игр в Токио, атлеты должны будут сдавать тест на коронавирус не реже одного раза каждые четыре дня. Однако, как заявляли в оргкомитете "Токио-2020", эта периодичность может быть скорректирована с целью сделать проверки еще более частыми.

Частота ПЦР-тестирования, согласно правилам, будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Анализы предполагается делать в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает вне этих объектов, ему придется воспользоваться выделенным спецтранспортом, чтобы сдать анализы. Отследить результаты теста можно будет через специальное приложение для смартфона.

Подготовка к Играм в настоящее время вступает в завершающую стадию. Всего на Олимпиаде будет разыграно более 330 комплектов медалей в 33 видах спорта. Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, бюджет их проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).

Эстафета и мнение общества

За четыре месяца до начала Олимпиады в японской префектуре Фукусима стартовала эстафета Олимпийского огня. Она продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Однако практически сразу после начала проведение забега столкнулось с трудностями. Уже в начале апреля стало ясно, что ситуация с коронавирусом в западной префектуре Осака складывается очень тяжелая. Там стали фиксировать рекордное за все время пандемии число заражений в сутки, а количество занятых больничных коек быстро превысило 70%. В результате власти в срочном порядке приняли решение провести эстафету в одном из городских парков без зрителей с участием только самих бегунов

В преддверии скорого начала Игр японская общественность продолжает высказывать опасения по поводу их проведения в условиях пандемии. Так, согласно недавнему опросу агентства Kyodo, 39,2% японцев выступили за полную отмену Игр, тогда как 32,8% респондентов высказались еще за один перенос сроков Олимпиады. Проведение Игр эти летом поддержали только 24,5% опрошенных.