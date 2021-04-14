"Известия": число игнорирующих киберугрозы россиян снизилось почти вдвое с 2019 года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество россиян, игнорирующих киберугрозы, снизилось почти вдвое с 2019 года. Среди самых популярных мер защиты у соотечественников сложные пароли и использование антивирусов, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на опрос компании ESET.

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Лишь 12% опрошенных россиян не смогли назвать ни одного из методов защиты от киберугроз, тогда как в 2019 году в аналогичном опросе об отказе от любых средств защиты заявили 23% респондентов.

Чаще всего (в 46% случаев) россияне пользуются сложными и разными паролями. Еще 36% опрошенных используют антивирусы, чуть меньше (28%) используют двухфакторную аутентификацию. Почти четверть (24%) россиян избегают общественных сетей Wi-Fi, еще 20% отказываются предоставлять личные данные сайтам, 13% - создают резервные копии.

Респонденты, использующие сложные пароли, почти в половине (53%) случаев меняют их минимум два раза в год, 32% обновляют их раз в год, а 15% опрошенных не меняют пароль с момента регистрации. Более половины россиян, которые пользуются антивирусами, предпочитают бесплатное программное обеспечение, почти треть (28%) либо уже пользуются платным софтом, либо готовы перейти на платную версию.