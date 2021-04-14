Число стран с британским штаммом коронавируса возросло за две недели до 132

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за минувшие две недели еще в двух странах, а их общее число достигло 132. До 82 государств с прежних 80 расширилась за 14 дней география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 52 странах (на семь больше, чем двумя неделями ранее), сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене говорится, что "с 30 марта разновидность VOC 202012/01 была обнаружена в двух дополнительных странах, и по состоянию на 13 апреля в общей сложности 132 государства во всех шести регионах ВОЗ сообщили о случаях заболевания с этим вариантом [коронавируса]". При этом "несколько исследований продемонстрировали более высокую заразность (включая уровень вторичных атак), тяжесть протекания болезни и смертность в связи с VOC 202012/01".

В свою очередь сообщения о наличии разновидности вируса 501Y.V2 за минувшие две недели "поступили из двух дополнительных стран, и теперь их насчитывается 82 во всех шести регионах ВОЗ", а штамм P.1 присутствует сейчас в семи новых странах, и их число достигло 52. Подчеркивается, что в ходе проведенных в Бразилии исследований была выявлена более высокая заразность штамма P.1 по сравнению с другими разновидностями вируса, обнаруженными в стране. Ученые обратили внимание также на "возросший уровень смертности в Бразилии в феврале 2021 года среди людей старше 20 лет по сравнению с январем". Доля заразившихся штаммом P.1 в Бразилии выросла с 28% в январе до 73% в марте, отметили в ВОЗ.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.