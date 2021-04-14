Россияне рассказали, где проведут майские праздники

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти 70% опрошенных россиян на майских праздниках останутся дома (30%) либо поедут на дачу (39%), еще 11% жителей страны посвятят эти дни работе. Об этом в среду пишут "Известия", ссылаясь на результаты исследования, проведенного аналитическим центром "Туту.ру".

Газета отмечает, что на планы большинства жителей России не повлияло решение об ограничении с 15 апреля авиасообщения с Турцией.

Поездку по городам страны планируют 7% респондентов, на черноморское побережье - 4%, в горы - 3%, еще 1% собирается в дом отдыха недалеко от места жительства.

"Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20% - столько же, сколько и в 2019 году", - приводит издание вывод аналитического центра. Там напомнили, что в 2020 году в этот период действовали серьезные ограничения, тогда о планах куда-либо поехать говорили 5% опрошенных, а 12% респондентов "собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции".

В материале "Известий" нет данных о периоде, месте и способе проведения опроса, количестве респондентов.