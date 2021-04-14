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Строительство фонтана на месте обнаружения тоннеля во Владивостоке приостановили

По оценкам историков, тоннель построен в начале XX века

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /ТАСС/. Строители остановили строительство фонтана на центральной площади Владивостока после обнаружения подземного тоннеля, который по оценкам историков, построен в начале XX века. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба городской администрации.

"При проведении строительных работ на центральной площади действительно был обнаружен тоннель <…> Во вторник туда были приглашены специалисты инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края и Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, которые провели первичное обследование объекта. В ближайшее время будет принято решение о дальнейших действиях. В месте обнаружения тоннеля работы приостановлены", - разъяснили в мэрии.

Во вторник строители, выкопавшие котлован для строительства сухого фонтана в центре Владивостока, обнаружили тоннель, историки обнаружили в грунте следы культурных остатков, в том числе осколки фарфоровой посуды династии Цин, конца XIX века.

По мнению сотрудников музея, тоннель является частью дренажной системы, построенной, предположительно, в начале XX века.

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