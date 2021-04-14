В Литве пенсионер умер после второй дозы вакцины Moderna

ТАСС, 14 апреля. Мужчина в возрасте 78 лет умер в поликлинике Клайпеды сразу после того, как ему ввели вторую дозу вакцины Moderna. Об этом сообщает во вторник национальное радио Литвы LRT .

Как утверждает радиокомпания со ссылкой на главврача поликлиники Лорету Венцкене, где произошел несчастный случай, в момент поступления в поликлинику пациент чувствовал себя хорошо. "Мы просто не можем представить причину и подождем расследования, мы наблюдаем, но думаем, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов. Не похоже ни на тромбоэмболию, ни на анафилактическую реакцию", - заявила Венцкене.

Пациента пытались реанимировать, но спасти не смогли. В поликлинике заверили, что у мужчины не было хронических заболеваний.

Вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря. Прививки за это время сделали 492,69 тыс. человек, что составляет 17,63% населения. Вакцинация обязательной не является. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения. В ходе опроса населения выяснилось, что прививки согласны сделать только 64% жителей страны.