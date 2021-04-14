В Якутске жильцы аварийного дома, где образовалась трещина, получили компенсации

ЯКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного двухэтажного дома, где в июне прошлого года образовалась трещина, получили компенсационные выплаты в рамках подпрограммы по переселению из аварийного жилищного фонда, также один собственник получит жилое помещение. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэрии Якутска.

Трещина от основания до крыши дома, создающая угрозу обрушения для здания, образовалась 24 июня 2020 года на наружной несущей стене дома. Тем же днем жильцы были эвакуированы. 2 октября 2020 года 18-квартирный дом 1982 года постройки был признан аварийным. Дом включили в муниципальную подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа "Город Якутск" муниципальной программы по обеспечению жильем населения города на 2018-2022 годы.

"В рамках реализации муниципальной подпрограммы собственники 17 жилых помещений из 18 получили возмещение в денежной форме в общей сумме 50 млн 104 тыс. рублей, собственнику одного жилого помещения будет приобретено жилое помещение путем электронных торгов", - говорится в сообщении.

По итогам осмотра дома принято решение провести расчет стоимости сноса дома и ограничить доступ в здание людей.