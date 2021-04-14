На Сахалине из-за дождей затопило музей и жилые дома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Дожди и таяние снега привели к затоплению краеведческого музея и, предварительно, нескольких десятков жилых домов в Углегорском районе на Сахалине. Об этом в среду сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Затапливать начало с вечера вторника. Краеведческий музей затопило. Сейчас коммунальные службы качают воду из подвалов, подъездов, дворов жилых домов. Предварительно, с десяток домов в Углегорске подтопило. Но мы знаем, что еще пострадали дома в селах. Скорее всего, несколько десятков будет, пока точно не скажешь", - рассказали в мэрии. Сейчас выясняется обстановка в селах, после этого будут приниматься дальнейшие решения.

По информации властей, подтопление было вызвано недавними дождями и таянием снега. Сейчас в Углегорском районе пасмурная погода без осадков, но в конце недели синоптики снова прогнозируют на территории муниципалитета дожди со снегом.