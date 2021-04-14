Дипломы выпускников вузов РФ предложили дополнить графой "цифровая квалификация"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дипломы российских выпускников вузов предлагается дополнить специальной графой, которая бы отражала полученные за время обучения цифровые навыки. С такой инициативой выступил ректор МИРЭА - Российского технологического университета Станислав Кудж, свое предложение он направил на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко (есть в распоряжении ТАСС).

"Представляется целесообразным дополнить диплом о высшем образовании графой "цифровая квалификация" и указывать в ней цифровой аспект специальности, который выпускник изучил углубленно и получил практические навыки. Это позволит не только повысить конкурентоспособность молодых специалистов, но также будет стимулировать вузы актуализировать учебные планы под запросы цифровой экономики", - говорится в документе. Реализовать инициативу ректор предлагает в рамках нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

В письме Кудж отмечает, что сегодня одним из главных вызовов для цифровой экономики является кадровый вопрос. Он пишет, что дефицит кадров цифровой экономики в России, по данным экспертов, составляет около миллиона человек, в дальнейшем прогнозируется рост этого показателя. В соответствии с национальной программой "Цифровая экономика РФ" в ближайшие четыре года планируется подготовить свыше 300-400 тыс. человек по IТ-направлениям, отмечает ректор.

Кроме того, сегодня Минобрнауки РФ готовит поправки в нормативно-правовую базу и образовательные стандарты, согласно которым во все вузовские программы, в том числе непрофильные, будет добавлен IТ-компонент.

"Конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда определяется, как правило, на основании их дипломов, которые сейчас не отражают полученные "цифровые" знания и навыки в рамках своей профессии. Большим преимуществом для выпускников при трудоустройстве было бы указание в дипломе не только направления подготовки, но и полученных "цифровых" навыков", - отмечает Кудж.

ТАСС направил запрос в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко с просьбой прокомментировать инициативу.