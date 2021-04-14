Прощание с погибшим в Петербурге пожарным пройдет 15 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Прощание с погибшим при тушении крупного пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге пожарным Ильей Белецким пройдет 15 апреля в 10:00, он будет похоронен на Серафимовском кладбище. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"15 апреля в 10:00 состоится прощание с погибшим героем в пожарной части. В 12:00 отпевание и похороны на Серафимовском кладбище", - сказали в пресс-службе.

Пожар на Невской мануфактуре начался в понедельник днем. В ходе тушения погиб командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий. Еще трое пожарных получили травмы, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Погибшего сотрудника МЧС и его пострадавших коллег представят к наградам.