{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге

Прощание с погибшим в Петербурге пожарным пройдет 15 апреля

Его похоронят на Серафимовском кладбище

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Прощание с погибшим при тушении крупного пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге пожарным Ильей Белецким пройдет 15 апреля в 10:00, он будет похоронен на Серафимовском кладбище. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

На эту тему
Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге
Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"15 апреля в 10:00 состоится прощание с погибшим героем в пожарной части. В 12:00 отпевание и похороны на Серафимовском кладбище", - сказали в пресс-службе.

Пожар на Невской мануфактуре начался в понедельник днем. В ходе тушения погиб командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий. Еще трое пожарных получили травмы, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Погибшего сотрудника МЧС и его пострадавших коллег представят к наградам.

Теги
РоссияПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Саперы проведут в Дуванском и Белорецком районах Башкирии расчистку речных ледовых заторов
Ранее сообщалось, что из-за заторов повысился уровень воды в реке Ай и оказались подтоплены 65 домов в селе Месягутово в Дуванском районе
Читать полностью