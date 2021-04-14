Все выселенные покинули Среднеуральский женский монастырь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Выселенные из Среднеуральского женского монастыря, который удерживали сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), покинули монастырский комплекс. Они отказались от временного размещения на турбазе "Остров сокровищ", предоставленной правительством Свердловской области, передает корреспондент ТАСС.

Все находившиеся на территории монастырского комплекса отказалась от возможности размещения на предложенной властями турбазе, уточнив, что найдут жилье сами. Всех проживавших на территории монастыря вывели. Ворота в монастырь опечатаны сотрудниками ОМОНа.

Выселенным из Среднеуральского женского монастыря, который удерживали сторонники бывшего схимонаха Сергия, будет оказана необходимая помощь, открыта горячая линия, сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии. "Насельницам Среднеуральского женского монастыря, которым будет необходима гуманитарная или иная помощь, таковая будет оказана епархией. Для этого открыта горячая линия социального отдела епархии: 300-24-74. Горячая линия будет работать в ближайшие дни в круглосуточном режиме, с 19 апреля - по будням с 10:00 до 18:00", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Министерстве общественной безопасности Свердловской области сообщили, что власти региона готовы оказать помощь выселенным из Среднеуральского женского монастыря, в том числе разместить на турбазе "Остров сокровищ" и предоставить трехразовое питание.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, на территории монастыря находился человек с инвалидностью, для которого не было создано необходимых условий проживания. Мужчине предложили необходимую помощь, в том числе размещение в одном из профильных социальных учреждений региона, где созданы все условия для жизни людей с инвалидностью.

"Семьям с детьми бесплатно предоставлены номера в гостиницах и трехразовое питание. Людям, которым требуется особый уход, предложено размещение в медицинских и социальных учреждениях региона. Екатеринбургская епархия также предоставит желающим возможность переселиться в иные монастыри Свердловской области, постояльцам, которые захотят вернуться в места постоянной регистрации, будет оказана необходимая помощь", - приводит департамент слова вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

О ситуации в монастыре

14 апреля судебные приставы начали выселение всех жителей монастыря в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.

В новость были внесены изменения (08:41 мск) - добавлен комментарий свердловских властей после четвертого абзаца.