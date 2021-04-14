Екатеринбургская епархия заявила, что она исправит нарушения в Среднеуральском монастыре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство Екатеринбургской епархии планирует исправить все нарушения в Среднеуральском женском монастыре в соответствии с требованиями безопасности и закона. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

В пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов Свердловской области ранее сообщали о ряде выявленных нарушений, в частности о нарушении требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса. В среду судебные приставы приступили к выселению всех жителей Среднеуральского женского монастыря.

"Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка. Выражаем сочувствие тем, кому исполнительные действия, проведенные государственными органами, доставили моральные страдания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность "за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей".

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, здания монастыря опечатано, внутрь никого не пускают. Сообщается, что решение по поводу вещей тех, кого выселили, будет приниматься 15 апреля.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения. Митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.