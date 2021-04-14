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Дельфина, застрявшего на мелководье в Приморье, вывезли на глубину

Ранее его заметили очевидцы и сообщили спасателям

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /ТАСС/. Дельфина, который застрял на мелководье в пригороде Владивостока, вывезли на глубину. Об этом ТАСС сообщил сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, кандидат биологических наук Сергей Рязанов.

"Когда я прибыл на место, дельфина уже увезли, я его не видел. Могу сказать, что, судя по фото в социальных сетях, это тихоокеанский белобокий дельфин. И он явно в плохом состоянии", - сказал Рязанов.

Очевидцы заметили дельфина, застрявшего на мелководье, в среду утром в пригороде Владивостока. В 10:50 (03:50 мск) для оказания помощи животному выехали спасатели. Вместе с представителями реабилитационного центра морских млекопитающих "Тюлень" они проводили работы по перемещению дельфина на глубину.

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