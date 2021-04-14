Ограничительные меры из-за угрозы коронавируса на Чукотке продлены еще на две недели

ТАСС, 14 апреля. Власти Чукотки продлили действие некоторых ограничительных мер, ранее введенных в округе из-за пандемии коронавируса, до 28 апреля, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"В регионе по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, носит рекомендательный характер", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на Чукотке зарегистрировано 738 случаев заражения коронавирусом. 730 пациентов выздоровели, шестеро умерли. Первым компонентом вакцины "Спутник V" в регионе привиты почти 8 тыс. человек, из них более 5 тыс. жителей завершили вакцинацию.