Иностранцы получили возможность пройти вакцинацию от COVID-19 на Хайнане

ШАНХАЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Иностранцы, а также жители специальных административных районов Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь) получили возможность с 13 апреля пройти процедуру вакцинации от COVID-19 в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает информационный ресурс " Чжунго синьвэньван ".

Вакцинация, указывается в сообщении, проводится на добровольной и бесплатной основе. К настоящему времени в Хайкоу организовано семь пунктов, где жители Гонконга, Макао и иностранные граждане, работающие или проходящие обучение на Хайнане, могут сделать прививку.

В сообщении уточняется, что вакцинация проводится бесплатно в отношении тех иностранных граждан, которые имеют местную медицинскую страховку. Для остальных первая доза пока бесплатна, однако за вторую дозу уже придется заплатить в соответствии с расценками, которые установят местные власти.

Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что власти Китая намереваются к июню текущего года привить от коронавируса около 40% жителей страны.