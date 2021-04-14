Саперы проведут в Дуванском и Белорецком районах Башкирии расчистку речных ледовых заторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Саперы Центрального военного округа очистят русла двух рек рядом c селами Месягутово и Ассы в Башкирии от ледовых заторов, сообщила в релизе в среду пресс-служба округа.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Дуванском районе, где образовался затор в 2,5 км, вызвавший подъем воды на реке Ай. В селе Месягутово подтоплено 65 домов, в которых проживет более 200 человек.

"Военные инженеры Центрального военного округа помогают жителям Башкирии защитить от паводка села, расположенные в Дуванском и Белорецком районах республики. Две подрывные группы работают вблизи населенных пунктов Ассы и Месягутово, где расчищают русла рек Инзер и Ай от скопившихся ледовых заторов. Они закладывают взрывчатые вещества на лед и проводят подрывы для прохода воды по руслу рек", - говорится в сообщении.

Решение о проведении работ принято военными по обращению местных властей. В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Они укомплектованы контрактниками.