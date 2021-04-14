Роспотребнадзор призвал жителей Крыма ограничить поездки на Украину из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор из-за роста числа завезенных из-за границы случаев коронавируса призвал жителей Крыма ограничить поездки на Украину, сообщила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.

"Хочу обратиться к нашим жителям максимально ограничить передвижение на территорию Украины. К сожалению, сегодня мы фиксируем значительное передвижение граждан, проживающих на территории республики, в сторону сопредельного государства Украина и обратно из Украины в РФ, то есть на территорию Республики Крым. Если до этого случаи завозные у нас регистрировались в неделю один - два случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, 15 - с территории Украины, 2 - из Турции и один из других зарубежных государств", - сказала Пеньковская на брифинге, который транслирует телеканал "Крым-24".