Еще две московских больницы подключили к ЕМИАС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Еще два ведущих многопрофильных стационара Москвы - городскую больницу имени С. С. Юдина и городскую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова подключили к единой системе ЕМИАС. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы внедрили ЕМИАС еще в двух ведущих многопрофильных стационарах города - в больницах имени С. С. Юдина и Н. И. Пирогова. Таким образом, сегодня в Москве уже 34 стационара подключены к единой цифровой платформе здравоохранения. Это открывает принципиально новые возможности как для врачей, так и для пациентов. Внедрение в работу ЕМИАС обеспечит преемственность всех этапов лечения и комплексный подход при оказании качественной медицинской помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что в настоящий момент еще в 19 стационарах Москвы ведутся работы по подключению к системе, и в ближайшей перспективе к единой цифровой платформе присоединятся все городские больницы.

"Теперь медики этих двух больниц имеют доступ к электронной медицинской карте пациента. Выписной эпикриз из стационара будет также доступен и пациенту в медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо", - говорится в сообщении.

Для подключения к ЕМИАС в стационарах обновили сетевые и аппаратные системы, установили современное серверное и программное оборудование, усовершенствовали рабочие места сотрудников, а также обучили медицинский персонал. Систему используют врачи, работники среднего медицинского персонала, регистраторы и сотрудники лабораторий. В больнице имени С. С. Юдина все подразделения подключили к ЕМИАС единовременно.