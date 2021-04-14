ВЦИОМ: почти у половины россиян нет времени на просмотр сериалов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около половины россиян (44%) сообщили о недостатке времени для просмотра длительных фильмов и сериалов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Почти половина (44%) россиян считают, что времени на просмотр длительных фильмов или сериалов скорее не хватает. Придерживаются обратного мнения 45% наших соотечественников. О достаточном количестве свободного времени чаще говорят молодые люди в возрасте 18-24 лет (61%) и пожилые старше 60 лет (62%). Чаще не хватает времени россиянам в возрасте 25-34 лет (61%) и 35-44 лет (54%)", - следует из данных ВЦИОМ.

В то же время 45% сообщили, что у них достаточно времени для просмотра длинных фильмов и других видеоматериалов. Согласно результатам исследования, 51% респондентов считают короткие видеоролики и сериалы наиболее подходящими для современного темпа жизни. 36% придерживаются обратной точки зрения.

За последние шесть месяцев 69% опрошенных начали смотреть короткие видеоролики и сериалы. Чаще всего их просматривали в дороге, в транспорте (21%), во время еды (19%), дома (16%), в свободное время (8%), перед сном (8%).

Среди тех, кто смотрел короткие ролики за последние полгода, 48% делают это так же часто, как и ранее, 18% стали смотреть подобный контент чаще, 30% - реже. Кроме того, 47% сообщили, что уделяют просмотру коротких видео столько же времени, что и ранее, 38% - меньше, 12% - больше.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 апреля 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.