Минкультуры Турции надеется на досрочное возобновление авиасообщения с Россией

АНКАРА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой считает, что при улучшении эпидемической ситуации в стране Россия может досрочно возобновить полное авиасообщение с Турцией. Так он в среду прокомментировал решение Москвы с 15 апреля по 1 июня ограничить пассажирское авиасообщение из-за новой вспышки коронавируса в республике.

"Мы начнем видеть влияние данного решения РФ уже на этой неделе. По мере снижения числа случаев заражения дата снятия ограничений на перелеты может быть сдвинута на более ранний срок", - цитирует министра телеканал CNN Turk.

Эрсой добавил, что в апреле-мае общее снижение турпотока из-за рубежа в Турцию может составить до 500 тыс. человек. При этом, по его словам, на данный момент "никаких проблем с бронированием туров на летний сезон нет".

Ранее на этой неделе глава Минздрава республики Фахреттин Коджа сообщил, что Турция переживает самый тяжелый период пандемии. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Последние дни в республике ежедневный прирост числа новых заражений коронавирусом превышает 50 тыс.