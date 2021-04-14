Совфед одобрил закон об обязательной аттестации гидов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий с июля 2022 года обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Документ также запрещает иностранным гражданам быть экскурсоводами и гидами-переводчиками в РФ.

Закон устанавливает, что экскурсоводом, гидом-переводчиком на туристских маршрутах может быть только гражданин РФ, прошедший аттестацию. Требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. Как объяснила на заседании профильного комитета Совфеда по социальной политике глава Ростуризма Зарина Догузова, в соответствии с Марракешским соглашением [об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года], РФ оставляет за собой право устанавливать требование об обязательности гражданства в отношении гидов и гидов-переводчиков, такая же оговорка для проводников отсутствует. Поэтому, пояснила Догузова, с точки зрения международных отношений и дипломатии, данное требования к проводникам нельзя внести в закон. При этом она отметила, что Ростуризмом будет создан единый федеральный реестр, куда регионы, которые будут проводить аттестацию, будут вносить сведения для всех трех категорий.

Документом прописываются основные критерии аттестации и требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков, в том числе владению иностранным языком, на котором проводятся экскурсии. Перепроходить аттестацию необходимо будет каждые пять лет, по ее итогам будет выдаваться соответствующий документ, а также нагрудная идентификационная карточка.

К инструкторам-проводникам предъявляются дополнительные требования, в том числе отсутствие медицинских противопоказаний к работе, судимости за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, иные тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, умышленные преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

Аттестаты будут выдавать аттестационные комиссии, создаваемыми региональным органом госвласти в сфере туризма. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии. Предусматривается уплата госпошлины за выдачу документа. Ростуризм будет вести открытый единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников на своем официальном сайте, обновления будут вноситься региональными органами госвласти в сфере туризма.

"Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники вправе продолжать осуществление указанной деятельности в течение одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в тексте документа. Ранее выданные аттестаты будут действовать до начала 2024 года.