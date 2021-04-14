В Израиле прозвучала двухминутная сирена в память о павших в войнах и жертвах терактов

Граждане Израиля отмечают в среду День памяти павших в войнах за Израиль и жертв терактов. Он предваряет главный государственный праздник страны - День независимости, отмечаемый 5-го числа месяца ияр по еврейскому календарю, которое выпадает в этом году на 15 апреля. Траур по погибшим в войнах и терактах служит тому, чтобы все жители страны осознали цену, заплаченную за обретение государственности.

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апреля. /ТАСС/. Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в среду в 11:00 (совпадает с мск), призывая граждан почтить память павших в войнах за еврейское государство и погибших в результате терактов. На две минуты в стране остановился транспорт, многие водители и пассажиры вышли из машин, чтобы стоя почтить память погибших.

Вслед за сиреной по всей стране начались официальные церемонии поминовения, главная из которых проходит на горе Герцля в Иерусалиме с участием первых лиц государства.

Начало Дню памяти положил во вторник вечером траурный митинг, который состоялся перед закатом на территории иерусалимского мемориала "Яд Лебаним" с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху. После этого в 20:00 прозвучала сирена, знаменующая начало минуты молчания по всей стране.

До вечера среды в Израиле закрыты все увеселительные заведения, а теле- и радиоканалы не транслируют развлекательные передачи.

Каждый год в Израиле в этот день публикуются данные обо всех погибших в войнах и конфликтах на этой земле, включая членов подпольных организаций времен британского мандата, охранников поселений, солдат, полицейских и сотрудников спецслужб. Отсчет ведется с 1860 года, когда евреи, приехавшие из Европы, начали селиться вне стен Старого города в Иерусалиме. На данный момент в списке погибших при исполнении числятся 23 928 человек. Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, ведется с момента провозглашения независимости Израиля 73 года назад, сейчас в нем имена 3 158 израильтян и 120 иностранцев.