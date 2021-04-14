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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

За минувшие сутки на полуострове выявили 94 заразившихся
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости в Крыму вырос в два раза с начала апреля, сообщила в среду руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

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"К сожалению, за две последние недели уровень заболеваемости вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля, как со стороны органов муниципальной власти, так и самих граждан за соблюдением масочного режима. К сожалению, все эти вещи очень четко взаимосвязаны. Как только ослабевает контроли и самоконтроль за использованием средств индивидуальной защиты, мы фиксируем в тех или иных регионах увеличение роста новой коронавирусной инфекции", - сказала Пеньковская на брифинге, который транслировал телеканал "Крым-24".

С начала года в регионе шло снижение заболеваемости коронавирусом, но во второй половине марта число новых случаев начало расти. За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 94 новых заразившихся.

"Еще раз обращаюсь к крымчанам, гостям полуострова, что необходимо четко выдерживать все требования", - добавила Пеньковская.

С начала пандемии в Крыму выявили около 39 тыс. случаев инфицирования. С 1 марта власти региона отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

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КрымПандемия COVID-19
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