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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,96

В одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превысил единицу - в Свердловской области, где он вырос до 1,02, следует из подсчетов ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и опустился до 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

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В одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превысил единицу - в Свердловской области, где он вырос до 1,02. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае коэффициент равен ровно 1.

В Ростовской области он составил 0,99, в Архангельской и Иркутской областях - 0,98, в Подмосковье - 0,97, в Воронежской области - 0,96, в Москве - 0,94. Ниже всего коэффициент в Нижегородской области - 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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