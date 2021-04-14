Снижение числа жителей Воронежа зафиксировали впервые за 10 лет

ВОРОНЕЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Число жителей Воронежа по итогам 2020 года снизилось на 7 тыс., или 0,6%. Снижение зафиксировано впервые за последние 10 лет, причиной стала пандемия коронавируса, рассказал мэр Вадим Кстенин во время отчета перед депутатами Воронежской городской думы в среду.

"Численность постоянного населения впервые за последние 10 лет снизилась на 7 тыс. человек. Рождаемость снизилась на 3,5% по сравнению с 2019 годом, а смертность увеличилась. Причина - распространение коронавирусной инфекции, COVID-19, и введенные в связи с этим глобальные ограничения", - сказал Кстенин.

Он уточнил, что в прошлые годы численность населения Воронежа росла в том числе за счет миграции. По его словам, в 2020 году из-за закрытия границ и введенных ограничений на межрегиональные передвижения в Воронеже впервые за многие годы миграционный прирост сменился убылью.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, на 1 января 2020 года в Воронеже проживал 1 058 261 человек, на 1 января 2021 года - 1 050 602 человека.

С начала пандемии коронавируса в Воронежской области выявлено 77 678 случаев заражения, из них 72 452 человека выздоровели, 3 012 пациентов умерли.