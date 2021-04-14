В Госдуме считают избыточной обязательную вакцинацию животных от коронавируса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") не видит необходимости в обязательной вакцинации животных от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в среду в ходе пресс-конференции в онлайн-формате, отвечая на соответствующий вопрос.

"Ни о какой, на мой взгляд, обязательной вакцинации даже речи идти не может, даже мыслей таких быть не должно. Потому что это просто сегодня избыточно, в этом нет необходимости", - отметил Бурматов.

По его словам, на фоне сообщений о том, что коронавирусная инфекция нового типа может передаваться от животных человеку депутат изучил "все возможные и все имеющиеся на сегодняшний день источники", научные статьи и заявления экспертов. Все они сходятся во мнении, что животные не передают коронавирус человеку.

"Сегодня наши животные и сельскохозяйственные, продуктивные животные, и непродуктивные, домашние, и животные, которые являются дикими, которые находятся в естественной среде обитания, они не представляют опасности для человека с точки зрения ковида", - заявил Бурматов, подчеркнув, что "в этом смысле надо быть спокойными и ни в коем случае не принимать каких-то эмоциональных решений".