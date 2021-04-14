Зрители и участники парада Победы в Петербурге должны будут сдать ПЦР-тест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Обязательным условием для почетных гостей и участников парада Победы, который пройдет на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, станет наличие отрицательного теста на коронавирус. Среди волонтеров предпочтение получат прошедшие вакцинацию, сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"Для участия в параде обязательным будет отрицательный тест на коронавирус. Это касается как военных, так и почетных гостей, главными среди которых станут ветераны. При подборе волонтеров отдадут предпочтение тем, кто прошел полный цикл вакцинации", - назвали в комитете условия для безопасного проведения мероприятия, которые озвучила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

На входе на Дворцовую площадь в день парада у всех проверят документы об отсутствии заболевания, наличие средств индивидуальной защиты, измерят температуру. Территория Дворцовой площади будет дополнительно обработана дезинфицирующими средствами.

"Не стоит забывать про опасность коронавирусной инфекции. Несмотря на частичное послабление ограничений, она никуда не ушла. Для нас самое важное - защитить здоровье и жизнь петербуржцев, в частности ветеранов, которые будут в этот день присутствовать на Дворцовой площади. Для них будет организовано дополнительное врачебное наблюдение и специальное волонтерское сопровождение", - процитировали в пресс-службе председателя комитета Ольгу Аришину.

В параде Победы примет участие свыше 200 военнослужащих и около 150 единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов Западного военного округа.