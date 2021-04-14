Иностранные победители "Лидеров России" могут получить гражданство РФ в упрощенном режиме

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС в среду объявил о старте международного трека конкурса "Лидеры России" и заявил, что победители этого направления смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном режиме.

"Мы можем объявить, и есть соответствующее решение президента, что все, кто попадут в финал [конкурса] гарантированно получают постоянный вид на жительство и право работать в России, а все, кто победят, ускоренно получают гражданство РФ", - сказал Кириенко.

"Это не отменяет остальные призы, это добавочная вещь, потому что все, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, - 1 млн рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации и образование уровня MBA практически в любом лучше российском вузе - это сохраняется", - добавил он.

Старт международного трека

Как сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей", регистрация участников на трек "Международный" открывается на сайте лидерыроссии.рф 14 апреля и продлится до 26 апреля 2021 года включительно. Участвовать в международном треке смогут лица в возрасте до 55 лет, не имеющие российского гражданства, с управленческим опытом не менее двух лет. Участников ждет проверка знаний по географии, истории, культуре, экономике и праву. Дистанционный этап пройдет с 29 апреля по 11 июня. Очный этап запланирован на август - декабрь.

Четвертый сезон проекта начался 31 марта. В этом году конкурс разделен на восемь треков: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии", а также трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 гг., он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победителями стали 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.