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В Госдуме предложили вернуть обязательное лицензирование ветеринаров

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также завил о необходимости создания реестра ветеринарных врачей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") подготовил инициативу о возобновлении лицензирования ветеринарной деятельности. Об этом он сообщил в среду в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.

"Мы выступаем за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности, соответствующую инициативу мы подготовили. Мы считаем, что ветеринарные клиники должны лицензироваться, потому что они имеют дело с живыми существами", - отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что ситуация с лечением животных сегодня "очень беспокоит". В связи с этим, уверен депутат, необходимо создать реестр ветеринарных врачей, чтобы граждане могли проверить данные ветеринара, его квалификацию или образование.

Ранее Бурматов предложил разрешить использование при лечении животных лекарств для людей, если в госреестре средств для ветеринарного применения отсутствуют нужные препараты. Соответствующую поправку депутат внес ко второму чтению правительственного законопроекта о порядке введения лекарственных ветеринарных препаратов в гражданский оборот.

Лицензирование ветеринарной деятельности в РФ было отменено с 2007 года.

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