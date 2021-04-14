В Башкирии отменили режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет

УФА, 14 апреля. /ТАСС/. Минздрав Башкирии по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора отменил обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Мера останется рекомендательной, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова в среду.

"По рекомендации Роспотребнадзора Минздрав республики принял решение обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, отменить, но оставить в рекомендательном характере. В том числе это связано с тем, что сейчас Республика Башкортостан активно занимается вакцинацией лиц старше 60 лет. Сегодня последний день обязательной самоизоляции", - сказала Ихсанова.

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров в среду на брифинге сообщил, что они запускают совместный с Минздравом проект по доставке маломобильных и пожилых людей из зон подтопления вследствие паводка в поликлиники для вакцинации от COVID-19.

По данным регионального оперштаба, 100 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, общее число инфицированных в республике составляет 33 803 человека. Из них выздоровели 30 079, умерли - 406. Вакцинацию от коронавируса прошли 113 409 жителей.