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Пандемия COVID-19

В Башкирии отменили режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет

Власти региона решили снять ограничения в связи с активной вакцинацией пожилых жителей республики

УФА, 14 апреля. /ТАСС/. Минздрав Башкирии по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора отменил обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Мера останется рекомендательной, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова в среду.

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"По рекомендации Роспотребнадзора Минздрав республики принял решение обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, отменить, но оставить в рекомендательном характере. В том числе это связано с тем, что сейчас Республика Башкортостан активно занимается вакцинацией лиц старше 60 лет. Сегодня последний день обязательной самоизоляции", - сказала Ихсанова.

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров в среду на брифинге сообщил, что они запускают совместный с Минздравом проект по доставке маломобильных и пожилых людей из зон подтопления вследствие паводка в поликлиники для вакцинации от COVID-19.

По данным регионального оперштаба, 100 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, общее число инфицированных в республике составляет 33 803 человека. Из них выздоровели 30 079, умерли - 406. Вакцинацию от коронавируса прошли 113 409 жителей.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия COVID-19
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