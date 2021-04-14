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Песков: формат проведения "Бессмертного полка" в этом году будет зависеть от эпидситуации

Окончательные параметры проведения акции будут зависеть от рекомендаций и решений санитарных властей, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Формат проведения акции "Бессмертный полк" в нынешнем году будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они [организаторы] готовят акцию, но все окончательные параметры проведения этой акции будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка", - сказал представитель Кремля.

Вопрос о том, в какие сроки это станет ясно, Песков переадресовал организаторам мероприятия.

Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" ведет подготовку к проведению шествия в традиционном формате в мае 2021 года, сообщала 19 марта сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева. Руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова в свою очередь сообщила 25 марта, что окончательное решение о формате еще не принято.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Пандемия COVID-19
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