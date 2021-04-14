Комитет Думы поддержал ко II чтению введение штрафа за незаконное использование знаков СМИ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении административных штрафов до 30 тыс. рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации, предусмотренного законом о митингах, лицом, не имеющим на это права, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом комитет рекомендовал исключить такую меру ответственности, как обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее Госдума приняла закон, который распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, журналистам, освещающим митинг, запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению. В этом же законе содержится положение о знаке сотрудников СМИ, вид и описание отличительного знака будут устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.