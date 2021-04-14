Дума приняла закон о порядке назначения министров здравоохранения в регионах

МОСКВА, 14 апреля /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий обязательное согласование с Минздравом России кандидатур на должность руководителя органа управления здравоохранением в субъекте РФ.

Инициативу внес в Госдуму кабмин в ноябре прошлого года. Документ предлагает наделить Минздрав полномочиями согласовывать назначение на должность руководителя исполнительного органа госвласти субъекта РФ в сфере охраны здоровья. Порядок такого согласования установит правительство.

В соответствии с конституцией вопросы здравоохранения находятся в совместном ведении РФ и регионов. При этом полномочия Минздрава - вырабатывать и реализовывать государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, а также координировать деятельность в сфере охраны здоровья всех участников национальной системы здравоохранения, включая органы исполнительной власти субъектов России. Без такой согласованной деятельности в сфере охраны здоровья всех уровней невозможно достигнуть целей развития, отмечали авторы инициативы.

Они напоминают, что приоритетные направления развития здравоохранения определены Стратегией развития здравоохранения в РФ до 2025 года. При этом одним из основополагающих принципов реализации национального проекта "Здравоохранение" является взаимосвязанность и взаимозависимость достижения целей и результатов федеральных проектов с их реализацией на региональном уровне.