Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в среду с рабочей поездкой в Дагестан.

Главу правительства сопровождают, в частности, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, курирующий в том числе вопросы социально-экономического развития Северного Кавказа, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минприроды Александр Козлов, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и другие.

В предыдущий раз глава правительства приезжал с рабочей поездкой на Кавказ в феврале этого года. Тогда он посетил Адыгею, которая входит в состав Южного федерального округа. Северо-Кавказский федеральный округ Мишустин на посту премьер-министра посещает впервые.