{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан

Его сопровождают министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минстроя Ирек Файзуллин и другие чиновники

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в среду с рабочей поездкой в Дагестан.

Главу правительства сопровождают, в частности, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, курирующий в том числе вопросы социально-экономического развития Северного Кавказа, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минприроды Александр Козлов, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и другие.

В предыдущий раз глава правительства приезжал с рабочей поездкой на Кавказ в феврале этого года. Тогда он посетил Адыгею, которая входит в состав Южного федерального округа. Северо-Кавказский федеральный округ Мишустин на посту премьер-министра посещает впервые.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияКозлов, Александр АлександровичРешетников, Максим ГеннадьевичДагестанДогузова, Зарина ВалерьевнаФайзуллин, Ирек Энварович
РГО проведет экспедицию к теплоходу "Армения" в этом году
Президент РГО Сергей Шойгу отметил, что по результатам экспедиции планируется снять документальный фильм
Читать полностью