Кабмин сократил срок действия сертификата о владении русским языком с пяти до трех лет

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении срока действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, необходимого для получения разрешения на работу иностранным гражданам, с пяти до трех лет. Документ опубликован в среду на интернет-портале правовой информации.

"Установить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ со дня его выдачи на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента, указанного в статье 13.3 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" - три года", - следует из документа.

Кроме того, срок действия сертификата для получения разрешения на временное проживание будет составлять три года, а сертификат для получения вида на жительство будет действовать бессрочно.

В случае аннулирования вида на жительство срок действия сертификата прекращается.

Сертификат выдается образовательными организациями в РФ либо за ее пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации иностранным гражданам. Сведения о сертификатах вносятся выдавшими их образовательными организациями в информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".