Минюст сообщил о завершении работы над проектом общей части нового КоАП

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ завершило работу над проектом общей части нового Кодекса об административных правонарушениях, в ближайшее время ее разместят для ознакомления. Об этом сообщил в среду министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии Минюста.

"Новый КоАП и Процессуальный КоАП находятся на высокой стадии согласования, мы обсуждаем текст законов как с органами власти, парламентариями, так и с общественностью, учитываем позицию регионов. На сегодняшний день закончена работа над проектом общей части КоАП, и в ближайшее время она будет размещена для ознакомления на сайте Минюста России", - сказал он.

По его словам, в целом кодекс должен из репрессивного документа стать документом охранительным. "Мы сокращаем количество составов, усиливаем профилактические меры, снижаем административную нагрузку на бизнес", - сообщил министр.