В регионах Центральной России ожидается похолодание

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха, по данным синоптиков, понизится в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в среднем на 4-6 градусов к 17 апреля. Так, в Воронежской, Рязанской. Смоленской, Ярославской и ряде других областей столбики термометров покажут около плюс 14-16 градусов, местами пройдут дожди, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Вячеслав Морозов, в регионе 15-17 апреля ожидаются понижение температуры и дожди. "Сегодня, судя по всему, последний жаркий день, завтра будет уже прохладнее: по области днем ожидается 16-21 градусов тепла, ночью - плюс 5-10 градусов. Послезавтра днем - плюс 15-20 градусов, ночью - плюс 4-9 градусов, а 17 апреля - днем 10-15 градусов тепла, ночью - плюс 3-9 градусов. Начнутся дожди, завтра еще не большие, а с пятницы уже умеренные", - сказал Морозов.

Аналогичные погодные условия прогнозируются также в Липецкой, Орловской, Тамбовской областях. Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях. 16-17 апреля температура воздуха, по данным местных ЦГМС, понизится до плюс 14-17, местами - до плюс 12 градусов. Небольшие и умеренные дожди прогнозируются преимущественно в четверг и пятницу. "16 апреля будет переменная облачность, температура воздуха ночью - плюс 3-8 градусов, днем - плюс 12-17 градусов", - сообщили в ЦГМС по Владимирской области.

До плюс 15-16 градусов в пятницу и до плюс 11-13 градусов в субботу ожидается в Белгородском, Брянском, Курском и Тульском регионах, также возможны дожди, отметили в областных ЦГМС.