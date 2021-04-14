Лавров поддержал идею Яровой о разделах правды о Второй мировой войне на сайтах посольств

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о размещении на официальных сайтах посольств РФ разделов, посвященных сохранению правды о Второй мировой войне. Соответствующее письмо от МИД поступило в адрес Яровой, сообщает ее пресс-служба в среду.

"Министр иностранных дел поддержал наше предложение создать на официальных сайтах наших посольств "Разделы правды о Второй Мировой войне" с размещением в них приговора Нюрнбергского трибунала. Как отметил Сергей Лавров, сейчас прорабатываются технические моменты размещения документа на двух языках - русском и английском", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Кроме того, отметила депутат, в МИД поддержали ее идею о размещении на официальных сайтах посольств в странах, где были снесены российские или советские памятники, обобщенной информации об этих памятниках с визуализацией каждого памятника и подробным описанием тех событий и людей, которым он посвящен.

"В письме министра сообщается, что уже проводится работа по созданию на сайтах диппредставительств и консульств разделов, содержащих подробную информацию и фотографии о российских/советских мемориальных объектах этих стран. В частности, на сайте посольства России в Польше имеется подраздел с указанием демонтированных памятников и анализом противоправных действий польской стороны", - подчеркнула Яровая, отметив, что такую практику планируется распространить на другие страны.