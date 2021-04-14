Журналистам для очной работы на послании президента надо сдать три теста на COVID-19

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Журналистам для допуска к освещению Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля, надо сдать три теста на коронавирус и предоставить в бумажном виде справки об отрицательном результате всех трех лабораторных исследований. Об этом говорится в сообщении, разосланном представителям СМИ, которые подали заявки для аккредитации на освещение выступления главы государства.

"В связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на ежегодное Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию является наличие трех отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР, с забором материала за 4-5 суток до мероприятия (16-17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля) 2021 года соответственно. Справки должны предъявляться при входе исключительно в распечатанном виде", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ будут опубликованы на сайте www.kremlin.ru и президент.рф 15 апреля 2021 года.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, послание главы государства Федеральному собранию состоится 21 апреля и пройдет полностью в очном режиме. При этом он отмечал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет. Место оглашения послания, состав участников и порядок присутствия еще уточняются, пояснял пресс-секретарь.

Кремль традиционно не анонсирует темы, которые будут затронуты в выступлении главы государства. Однако в интервью телеканалу "Россия-1" Песков сказал, что послание парламенту "так или иначе будет постковидным", посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки.