{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Журналистам для очной работы на послании президента надо сдать три теста на COVID-19

Представителям СМИ необходимо предоставить в бумажном виде справки об отрицательном результате всех трех лабораторных исследований
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Журналистам для допуска к освещению Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля, надо сдать три теста на коронавирус и предоставить в бумажном виде справки об отрицательном результате всех трех лабораторных исследований. Об этом говорится в сообщении, разосланном представителям СМИ, которые подали заявки для аккредитации на освещение выступления главы государства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на ежегодное Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию является наличие трех отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР, с забором материала за 4-5 суток до мероприятия (16-17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля) 2021 года соответственно. Справки должны предъявляться при входе исключительно в распечатанном виде", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ будут опубликованы на сайте www.kremlin.ru и президент.рф 15 апреля 2021 года.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, послание главы государства Федеральному собранию состоится 21 апреля и пройдет полностью в очном режиме. При этом он отмечал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет. Место оглашения послания, состав участников и порядок присутствия еще уточняются, пояснял пресс-секретарь.

Кремль традиционно не анонсирует темы, которые будут затронуты в выступлении главы государства. Однако в интервью телеканалу "Россия-1" Песков сказал, что послание парламенту "так или иначе будет постковидным", посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
В мэрии Ухты объяснили появление на реке в Коми нефтяных пятен
Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Владимир Полуянов рассказал, что загрязнения, вероятнее всего, носят природный характер
Читать полностью