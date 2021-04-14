СФ одобрил закон о штрафах до 30 тыс. рублей за высадку детей-безбилетников из транспорта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий штрафы до 30 тыс. рублей за принудительную высадку из транспорта не оплативших билет детей до 16 лет.

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях в развитие подписанного 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным закона о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Он вступил в силу 7 марта.

Закон вводит наказание за "принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если он подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд", следующего без сопровождения взрослого. Штраф для водителя за такое правонарушение составит 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В законе уточняется, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, закон увеличивает штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути до 5 тыс. рублей вместо тысячи ранее. Помимо этого, вводится административная ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд. Штраф за это составит 5 тыс. рублей. Нарушителю также может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев и на один год за повторное совершение такого правонарушения.

Одновременно закон исключает возможность уплаты штрафа со скидкой в размере 50% за нарушение правил движения через железнодорожные пути.