Генпрокуратура будет представлять интересы России в международных судах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство страны приняло решение о передаче функций по представлению интересов России в международных судах Генпрокуратуре. Об этом сообщил в среду министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.

"В этом году руководством страны принято решение о передаче функций по представлению интересов России в международных и иностранных судах, арбитражах Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - сказал он.

По его словам, Минюст России сделает все, чтобы этот процесс прошел как можно более оперативно, без задержек и сбоев. "Готовы и в дальнейшем оказывать нашим коллегам всяческую поддержку", - сообщил Чуйченко.