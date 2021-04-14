Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса

"Прямо сейчас <...> я сделал вторую прививку", - сообщил Путин в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО)."Надеюсь, что все будет хорошо, - сказал он. - Даже не то, что надеюсь, уверен в этом". Путин выразил надежду, что другие участники заседания тоже последуют его примеру, в том числе из заботы о себе и своих близких.

Также глава государства выразил надежду, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации. "Надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно распространяем", - сказал он.

Путин считает хорошей практику РГО летних встреч в различных регионах. Он заметил, что "в период пандемии это было сделать трудно, практически невозможно".

Первый компонент вакцины президент получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался Путин, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. Глава государства рассказывал, что после первой прививки чувствовал себя хорошо, лишь несколько дней ощущал легкий дискомфорт в левом плече. О планах пройти вакцинацию он сообщил сам в конце марта.