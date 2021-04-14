Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих и военных

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании приняла во втором, основном чтении пакет законопроектов о введении запрета для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября прошлого года, она направлена на развитие новых норм конституции. Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. Законопроектом предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства, приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство за рубежом. Законопроект запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

В законе "О государственной охране" предлагается прописать, что военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин РФ, "не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства". В действующей редакции закона прописано лишь, что органы госохраны комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом, которые не имеют гражданства других стран.

Отдельным законопроектом о внесении изменений в Трудовой кодекс уточняется, что лица, не имеющие гражданства РФ, или граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство, не допускаются к работе в государственных органах или органах местного самоуправления на должностях, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

Ограничения для военных

Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, органах ФСБ, в Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета и других военных структурах, законопроектом также предусмотрен не только действующий сейчас запрет на иностранное гражданство, но и запрет на вид на жительство или иные документы, подтверждающие право постоянного проживания за рубежом.

При этом законопроект дает возможность лицам, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство и иностранным гражданам проходить военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях.

Закон о воинской обязанности предложено дополнить нормой, по которой граждане, обучающиеся для службы по контракту по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин и рядовых запаса, обязаны сообщить в свой военный центр о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного не позднее пяти рабочих дней.

В случае появления или наличия иностранного гражданства такие лица подлежат "отчислению из военного учебного центра". В то же время они по-прежнему будут подлежать воинскому призыву. Аналогичная норма вводится и для граждан, обучающихся в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, матросов запаса.

Запреты для руководства ЦБ и послов

Во втором чтении в законопроекты были внесены поправки. Одной из них уточняется, что на должность заместителя председателя Банка России может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство за рубежом. Зампред ЦБ будет освобожден от должности в случае прекращения гражданства или наличия у него иностранного гражданства, вида на жительство. В первом чтении такие ограничения распространялись только на председателя ЦБ.

Аналогичный запрет прописывается для послов и полномочных представителей РФ. Более того, дипломатические работники будут обязаны уведомлять своих начальников о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.

Согласно другой поправке, гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство, которое он не может прекратить по независящим от него причинам, в исключительных случаях "в порядке, определенном президентом Российской Федерации", может быть принят на государственную или муниципальную службу на должность, не требующую доступа к гостайне. Редакция первого чтения не содержала уточнения о том, что порядок принятия на госслужбу в таких случаях определит президент. Действующие госслужащие с иностранным гражданством, которое они не смогли прекратить, также в исключительных случаях смогут продолжить работу.

Данные положения не распространяются на лиц, претендующих "на замещение должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность". Действие всей этой статьи также не распространяется на жителей Крыма и Севастополя.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июля 2021 года.