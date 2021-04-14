"Спутник V" могут одобрить в Индонезии в конце апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Индонезии могут зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса уже в конце апреля. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь посольства России в стране Денис Тетюшин.

"В настоящее время "Спутник V" не зарегистрирован на территории Индонезии. По словам главы местного регулятора, Агентства по контролю за лекарствами и продуктами Индонезии, Пенни Лукито, этот процесс может быть завершен в конце апреля этого года при получении ряда необходимых документов от РФПИ", - информировал собеседник агентства.

Тетюшин добавил, что Индонезия "заинтересована в закупках отечественной вакцины для использования в рамках программы вакцинации частного сектора".

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Индонезии зарегистрировано 1 571 824 случая заражения коронавирусной инфекцией, 42 656 человек умерли. В соответствии с опубликованным графиком ежедневный прирост заболевших в последнее время снижается, последний пик был зафиксирован 15 февраля (13 227 случаев) и 13 апреля - 4 829.

Первый этап вакцинации начался в Индонезии в середине января, правительство рассчитывает, что программой будет охвачено не менее 181 млн жителей, примерно две трети от общего населения республики. Джакарта в конце прошлого года получила около 3 млн доз китайской вакцины Sinovac, в течение первого квартала ожидается поставка еще 30 млн доз, а всего же - почти 125 млн доз. Одновременно власти страны намерены подписать с Pfizer-BioNTech, Novavax и AstraZeneca соглашения на приобретение у каждой компании по 100 млн доз. Кроме того, в Минздраве ранее заявили, что частные компании рассматривают возможности приобрести вакцины "Спутник V", а также компаний Moderna и Sinopharm.