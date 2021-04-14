Песков заявил, что РГО восстановит объем производства медиапродуктов после пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) обещает восстановить темпы производства фильмов и другой медиапродукции под своей маркой, которые были потеряны из-за пандемии коронавируса. Особое внимание будет уделяться продвижению тематики РГО в соцсетях и новых медиа, сообщил в среду перед заседанием попечительского совета РГО председатель медиа-совета, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на российских телеканалах в последнее время демонстрировали фильмы РГО. "Это позволило нам очень серьезно популяризировать многие приоритетные темы", - считает он. При этом председатель медиа-совета признал, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году производство новых продуктов было значительно сокращено. "Многие съемки, многие экспедиции просто не смогли осуществиться", - пояснил Песков.

"Но, тем не менее, темпы будут восстановлены в текущем году", - пообещал он. Председатель медиа-совета отметил, что нынешней осенью будет вновь организован прием заявок на медиагранты РГО на 2022 год. "Я думаю, мы быстро восстановимся в темпах производства медийной продукции под маркой РГО", - подчеркнул Песков.

"Мы пытаемся продвигать РГО в новых медийных сферах, в новых медиа, социальных сетях", - сообщил Песков. "Идет это непросто, потому что среди нас нет людей "30 минус", а люди "30 минус" не смотрят телевизор, им нужны социальные сети, и РГО нужно научиться работать в этой новой сфере", - объяснил председатель медиа-совета. Он заверил, что представители РГО учатся этому и рассчитывают на помощь "отечественных технических гигантов". "Мы сконцентрируемся на том, чтобы донести тематику, идеалы, принципы РГО до молодого поколения, которое уже ушло из традиционных медиа", - пообещал Песков.