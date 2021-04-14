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В Казани объявили международный конкурс на концепцию развития прибрежной территории

Подача заявок продлится до 1 июня, а победителя и призеров конкурса назовут 30 июня

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Компания "Таткравтинвест" объявила открытый международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития района в Казани у акватории реки Казанка - в данный момент там находятся пустырь и парковка. Размер призового фонда конкурса, который проводится при поддержке мэрии, - 8,1 млн рублей.

"Сегодня в Казани объявили открытый международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития территории общей площадью 8,9 га", - сообщила в среду пресс-служба президента Татарстана. В конкурсе могут поучаствовать российские и зарубежные градостроители, архитектурные бюро и мастерские.

Заказчиком выступил собственник одного из земельных участков, входящих в территорию застройки, ООО "Таткравтинвест". Компания построит в городе многофункциональный комплекс, включающий концертный зал, два отеля, ритейл. Подача заявок продлится до 1 июня, прием проектов - до 24 июня. Объявление победителя и призеров планируется на 30 июня.

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