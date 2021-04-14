Путин на заседании попечительского совета РГО поздравил Вексельберга с днем рождения

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) поздравил члена совета, бизнесмена Виктора Вексельберга с днем рождения.

На заседании глава государства также отметил, что в этом году легендарному научно-популярному и страноведческому журналу "Вокруг света" исполнится 160 лет. Он поздравил коллектив журнала и его читателей с этим юбилеем.

"Одному из членов попечительского совета РГО значительно меньше, чем 160 лет, но тем не менее у него сегодня день рождения, - добавил с улыбкой Путин. - Это Виктор Феликсович [Вексельберг]. Я и все коллеги поздравляем вас и желаем вам всего самого доброго".

Вексельберг, которому исполнилось 64 года, поблагодарил президента за поздравление. "Большое спасибо", - сказал он.