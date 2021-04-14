Минюст готовит законопроект о дистанционном участии в следственных действиях

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции России готовит законопроект, который позволит дистанционно участвовать в следственных действиях, как и в судебных заседаниях. Об этом среду на расширенной коллегии Минюста сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

"В настоящее время осуществляется подготовка законопроекта, предусматривающего применение современных цифровых технологий в уголовном судопроизводстве, в том числе дистанционное участие в производстве следственных действий и судебном заседании", - сообщил министр.

Он напомнил, что в минувшем году "прорывным событием стало внесение в Государственную думу проекта федерального закона, который предусматривает использование цифровых технологий в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве". Он предусматривает возможность подачи документов в суд через Единый портал государственных и муниципальных услуг, информационные системы судов, системы электронного документооборота с помощью сервиса "Правосудие онлайн".

"Его концепция максимально приближена к потребностям пользователя, клиентоцентрична. Принятие законопроекта позволит повысить доступность правосудия, существенно сократить судебные издержки, внедрить в практику судов самые передовые цифровые технологии", - отметил Чуйченко.